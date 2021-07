Rozdeľovanie ľudí alebo kam sme sa to dostali......

Očkovanie rozdeľuje spoločnosť na tých, ktorí si myslia, že by nám mohlo uškodiť, a preto sa nedajú očkovať a na tých, ktorý sa očkovať dali. Tlieskam k akémukoľvek rozhodnutiu, nakoľko rešpektujem rozhodnutie každého človeka....

Dnes idem mimo svoju tému, ktorej sa venujem. Keďže sme sa začali všetci deliť a porovnávať tak som sa rozhodla, že k tomu napíšem a porovnám niečo aj ja...

Prečo sme sa rozhodli, že sa budeme ako, ľudia deliť? Veď ja v tom nevidím žiadny zmysel. To sa kľudne môžeme začať deliť aj na pekných a škaredých alebo múdrych a hlúpych. Pri tomto delení by to bolo naozaj zaujímavé a kto vie, ako by potom tento svet potom vyzeral. No na druhej strane ak už chceme ľudí deliť tak nech má to delenie aspoň zmysel, ako napríklad FAJČIAR A NEFAJČIAR...

Áno rozdelenie na fajčiara a nefajčiara má zmysel zatiaľ, čo rozdelenie na očkovaných a neočkovaných zmysel vôbec nemá. Predstavte si, že pred vami stoja dve osoby a vy máte zistiť, ktorá z nich fajčí, no ani jedna osoba nemá v ruke cigaretu. Ako to zistíte? Jasné stačí sa opýtať, ale, čo ak nebudete mať takúto možnosť? Budete ich ovoniavať, ktorý z nich smrdí po cigarete? Nepomôže to, nakoľko aj nefajčiar môže byť napáchnutý dymom. Jednoducho fajčiara vždy spoznáte podľa cigarety. No a teraz si predstavte to isté, ale s tým, že máte zistiť, ktorá osoba je očkovaná. Opäť sa pýtam, ako to zistíte? Nijako, tu nemáte, čo porovnávať. Nemáte šancu zistiť či je očkovaný alebo nie, kým vám to sám nepovie...

Teraz chcem poukázať na to, ako by to vyzeralo ak by sme naozaj začali rozdeľovať fajčiarov a nefajčiarov rovnako, ako rozdeľujeme očkovaných a neočkovaných...

Rovnako, ako môže zaočkovaný nakaziť nezaočkovaného, tak môže fajčiar spôsobiť zdravotné problémy nefajčiarovi. Tak, ako nezaočkovaný nemôže nakaziť zaočkovaného, tak nefajčiar nemôže uškodiť fajčiarovi. Človek, ktorý ide na očkovanie, ide s vedomím, že vakcína môže mať nežiadúce účinky na jeho zdravie, presne ako pre fajčiara, ktorý si zapaľuje cigaretu s vedomím, že bude mať tiež nežiadúce účinky na jeho zdravie. Neočkovaný človek si je vedomí, že ak sa nakazí choroba môže maž ťažký priebeh rovnako, ako si je nefajčiar vedomí, že cigaretový dym mu môže uškodiť na zdravý. Tvrdiť, že vedľajšie účinky vakcíny sa môžu prejaviť hneď alebo o niekoľko rokov je také iste, ako vedľajšie účinky pri fajčení cigariet, ktoré, sa tiež môžu prejaviť hneď, alebo o niekoľko rokov. Prehovárať neočkovaného človeka, aby sa zaočkoval, lebo je to dobré a zdravé je rovnaký nezmysel ako, keby fajčiar prehováral nefajčiara nech si zapáli, lebo je to dobre a zdravé...

Moja otázka znie, súhlasíte som ňou???? Chcete sa ďalej deliť? Porozmýšľajte nad tým než začnete človeka súdiť pre jeho rozhodnutie. Delenie na tých, čo sú za a tých, čo sú proti, je najväčší omyl...

Áno, pre mňa neexistuje delenie na očkovaných a neočkovaných – to prízvukujem neustále. Takže začnime konečne navzájom spolupracovať a prestaňme sa deliť, no hlavne nechajme ľudí nech sa slobodne rozhodnú. Rešpektujme ich rozhodnutie rovnako, ako rešpektujeme to naše....