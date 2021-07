STRACH dobrý pomocník, ale zlý pán alebo, ako sa naučiť rozumieť nášmu strachu

Má ho každý. A každý sa ho chce čím skôr zbaviť. Vieme, že strach nás blokuje, bráni nám v rozlete, je nám z neho aj fyzicky zle, ale niekedy si s ním skrátka nevieme rady...

Keď si dopredu poviete, čo najhoršie sa môže stať, tak to už potom nebudete tak prežívať. A ešte lepšie je, keď si to napíšete aj s tým, aké to môže mať dôsledky. Písaním sa ešte viac zníži váš strach. A zistíte, že až tak veľa sa nestane. Pocit, že dopredu viete, čo sa vám môže stať, vám už dopredu pomohol...

A presne práca so strachom bol môj druhý krok v koučingu. Bolo dôležité sa to naučiť, aby som potom vedela pracovať aj s inými emóciami či pocitmi. Strach tu bol, je a bude. Áno strach je súčasťou nášho života a je len na nás, ako sa k nemu postavíme. Či nás bude ovplyvňovať alebo nie. Vďaka koučingu som sa naučila, že so strachom netreba bojovať. Treba ho prijať, pomenovať a potom príde to oslobodenie. Ak však nevieme strach reálne pomenovať, treba ho pustiť z hlavy, nechať ísť, no hlavne nebojovať. On sa časom vráti, ale s tým, že budeme vedieť z čoho pramení. Nakoniec len my sami si určíme, čo nás ovplyvní a zastaví a, čo nás neovplyvní a posunie ďalej...

Je prirodzené, že strach nechceme cítiť a chceme sa ho zbaviť.Tu však hneď narážame na prvý problém a tým je sloveso ZBAVIŤ SA. Prečo?

Strach je prirodzenou súčasťou života

Strach je emócia a všetky emócie sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Sú pre nás životne dôležité. Strach v jeho zdravej forme nás informuje o tom, že sa deje niečo, čo by nám mohlo ublížiť. Vykonáva pre nás dôležitú varovnú funkciu....

Je dobre sa naučiť rôzne strachy rozlišovať. Niekedy máte v tele strach typu “nechoď do toho, vyhni sa tomu”. Také to sťahovanie vo vnútri, pocit ako, keď sa nás celé telo snaží zastaviť a my napriek tomu ideme dopredu. A potom existuje strach typu vzrušeného očakávania, keď sa už nemôžeme dočkať, že niečo urobíme. Pri tomto type strachu nás telo naopak ťahá dopredu, chceme určitú vec vykonať...

Ako sa naučiť rozumieť nášmu strachu?

1. Zastavte sa a pozorujte, čo sa vo vašom vnútri deje.

2. Ak ste človek, ktorý potrebuje veci pochopiť, pýtajte sa.

3. Voľte si vždy cestu menšieho odporu

Opäť prikladám malú pomôcku od mojej koučky....

Strach v našom živote bude stále. Pracuje pre nás a môže byť našim úžasným pomocníkom, keď ho dostaneme do zdravého stavu. Ak budeme strach brať ako niečo, čo v našom živote bude stále, prestane nás strach ovládať a tým získame prístup k našej pôvodnej sebaistote, vnútornej sile, ktorá bola vždy našou podstatou....