Zmena myslenia – alebo, ako nás ovplyvňujú naše myšlienky

Vaše myšlienky ovplyvňujú váš život viac, ako si myslíte. To, ako myslíme ovplyvňuje nielen to, ako sa cítime, ale aj to, ako sa nám v živote darí.

Tým, že som zmenila myslenie, zmenil sa aj môj život. Naučila som sa, že život je taký, ako ho vnímame. Vnímame ho prostredníctvom nášho myslenia a myšlienok...

A, preto mojim prvým krokom v koučingu bolo naučiť sa ovládať svoju myseľ a myšlienky tak, aby som nimi nebola ovládaná ja. Samozrejme, že som sa to nenaučila hneď. Venovali sme tomu niekoľko koučovacých hodín. Boli to hodiny zapisovania a rozprávania sa, kým sme dosiahli presne to, čo bolo našim alebo, teda hlavne mojim cieľom. Našli sme spôsoby, ktoré mi pomohli sa priblížiť tam, kde som chcela byť. Stačilo si zapamätať jednoduchú otázku ,,JE TO NAOZAJ TAK?“ Veľmi účinná a nápomocná otázka, ktorú doporučujem aplikovať vždy, keď budete mať o sebe pochybnosti. Ďalšou alebo ďalším spôsobom je aplikácia Koleso SEBA-vedomia. Tiež mi to dosť pomohlo, a preto prikladám aj obrázok....

Postupne som si začala uvedomovať, čím sa moja myseľ každý deň zaoberá, čo do nej vkladám. Čo je to, čo ju opakovane rozladí a pokazí náladu. Rozhodla som sa vedome selektovať, čo bude moja myseľ prijímať a, čo ostane pred jej bránou. Začala som si vážiť to, že môžem slobodne myslieť a od daného momentu som nepripustila, aby mi niekto alebo niečo narušilo, alebo zničilo moju myseľ. Vedome si vyberám, čo si do mysle vkladám...

Každý z nás je schopný dosahovať ciele, ktoré si stanoví a má obrovský a najmä nevyužitý potenciál na to, aby namiesto snívania a dúfania konal a robil v živote užitočné a pozitívne zmeny. Každý z nás totiž dokáže dostať pod kontrolu svoje myšlienky a postoje, rovnako dokáže kontrolovať svoje rozhodnutia, voľby a činy. Každý z nás môže rozhodovať o svojich myšlienkach a cvičiť sa vo „vedomom premýšľaní“. Nemusíme uvažovať o všetkom, čo nám napadne. Vždy máme na výber, o čom budeme premýšľať a ktorým myšlienkam budeme venovať svoju zvýšenú pozornosť. Je na nás či si zvolíme myšlienky, ktoré nás povzbudia alebo také, ktoré nás oberú o energiu. Je úžasné, že dianie vo svojej mysli máme vo svojich rukách. Vieme si ho ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne. Kľúčom k skvelému životu je naučiť sa správne myslieť a zamerať svoju pozornosť správnym smerom. Kam smerujeme naše myšlienky, na, čo sústredíme svoju pozornosť, toho viac vnímame a vidíme. Čím viac myslíme negatívne, tým viac negatívneho vidíme. Čím viac je naša myseľ naplnená pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa nám deje...

Na záver mala rada poupratujte si svoju myseľ.

Predstavte si dôkladné upratanie veľkej skrine. Ak chcete získať miesto pre svoje nové veci – musíte sa tých starých zbaviť. Ak tie staré necháte, nielenže sa tam tých nových vecí veľa nezmestí – navyše sa v tej veľkej skrini stratia a staré ich pohltia. A teraz urobte presne to isté s vašou mysľou. Staré negatívne myšlienky, pri ktorých sa necítite dobre, vyhoďte a nikdy sa k nim nevracajte. Nahraďte ich novými a príjemnými myšlienkami, pri ktorých sa cítite dobre. Ak si takto postupne poupratujete svoju myseľ – začnete myslieť prevažne alebo len pozitívne....

Každá myšlienka niečo spôsobí – je príčinou a

každá situácia je niečím spôsobená – je účinkom.“

Dr. Joseph Murphy