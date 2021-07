KOUČING - ako to prebiehalo a čo som sa naučila

Urobte zmeny, ktoré treba urobiť, aby ste žili život aký chcete žiť. Prestaňte nechávať váš život na náhodu a začnite ho žiť vedome...

Koučing napomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už má človek v sebe, no sám ich nedokáže vidieť.

Správne mentálne nastavenie, sebapoznanie a sebauvedomenie je základným pilierom dosahovania vlastných cieľov.

Úvodná hodina koučingu je málo na to, aby ste na 100 % vedeli, že ste si dobre vybrali. Ale tri-štyri koučovacie sedenia by už mali stačiť na to, aby ste sa uistili, že ste si vybrali správneho kouča. No a mne stačila len jedna hodina na to, aby som zistila, že Katka je ta správna osoba. Potrebovala som pomocnú ruku a ona mi ju podala. Ďakujem ti moja koučka....

Bola to moja prvá skúsenosť s koučingom a som absolútne nadšená. Doteraz som bola presvedčená, že JA sama o sebe, v sebe NEVIEM... že potrebujem, aby mi NIEKTO INÝ poradil.

Moje prekvapenie bolo, preto obrovské, keď som na online sedení s Katkou zrazu zistila, že ja VIEM. Veď ja vlastne cítim a práve tie pocity sú TO, na čom záleží a prostredníctvom nich dostávam odpovede na svoje otázky. Katuška bola nestranným a neposudzujúcim pozorovateľom. Pozorne počúvala, zapisovala, čo hovorím a následne mi to zopakovala, čo mi pomohlo ešte jasnejšie uvidieť, ako to vlastne mám. Na konci sedenia som sa cítila posilnená ako ešte nikdy. Ťažko sa to slovne popisuje, keďže išlo o pocity. Jednoducho sa mi rozbúchalo srdce, v očiach sa leskli slzy a hneď som vedela, že je to presne to, čo hľadám. To, že ten "výsledok" sedenia, tie "rady" vlastne boli moje a nie od niekoho iného, im dávalo v mojich očiach úplne inú váhu. Dalo mi to celkom nové uvedomenie, že tie odpovede vo mne naozaj sú a, že o ich správnosti vôbec nemusím pochybovať. Vďaka Katkinej láskavej prítomnosti sa mi podarilo spojiť sa so svojim vnútrom, so svojim srdcom, dušou. Neviem, čo to presne bolo, isté je, že tam bol pokoj, pevnosť, vnútorná sila, dôvera a 100%-na istota, že tie odpovede, ktoré mi prišli sú jednoducho pravdivé a hlavne moje. Bolo to pre mňa niečo tak nové, že nemám na to ani slová...

Teším sa na každú ďalšiu koučovaciu hodinu s Katkou a na to, čo nové opäť v sebe objavím.Je super pocit mať kouča, ktorý v tebe odomkne to, čo ani netušíš, že máš...

Na to, aby sa zmenil váš život nečakajte, až sa zmenia veci a ľudia okolo vás. Sami urobte zmeny, ktoré treba urobiť, aby ste žili život, aký chcete žiť. Prestaňte nechávať svoj život na náhodu a začnite ho žiť vedome, no zároveň sa nebojte robiť chyby. Chybné kroky a komplikácie v živote vás buď zastavia alebo posilnia. Prekážky, ktoré vám prídu do cesty berte ako rázcestie, ktoré vám umožní vidieť aj iné cesty, ktoré boli dovtedy pre vás skryté. Buďte vďační svojmu životu za všetko, čo vám prináša. To je život a je váš....