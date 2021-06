Kde to celé začalo, alebo ako si pokaziť život kvôli láske

Občas človek stojí na križovatke, križovatke života a nevie kam. Jedna strana sú sny, túžby, ilúzie, rozprávky, nádej, viera... Na druhej je tá realita. Dá sa nejak nájsť tú ´´zlatú strednú cestu´´?

A tak si hovorím ´´rozhodni sa, ako chceš, som s tebou!´´ No, a tak len premýšľam a lámem si hlavu, čo ďalej.

Najhoršia vec v mojom živote bol vzťah, ktorý ma úplne zničil. Podstate tam to všetko začalo. Neustálim ponižovaným som prišla o svoju hrdosť, sebavedomie kleslo na nulu a láska k sebe úplne vymizla. Pozrieť sa na seba do zrkadla bolo pre mňa ako za trest. Nevidela som nič pekné.

Tento stav ma držal celých päť rokov. Áno dobre čítate, celých päť rokov som so sebou nevedela nič spraviť. Navonok som sa síce tvárila, že je všetko v poriadku, mala som nahodený úsmev, ale vo vnútri som veľmi trpela. Jednoducho povedané, nevedela som to zmeniť. No a nie je nič horšie ak trpíte vy a aj vaša duša súčasne.

Časom som si uvedomila, že nie, že, som sa nevedela zmeniť, ale nechcela som sa zmeniť. Toto uvedomenie mi pomohlo nájsť opäť v sebe silu a niečo so sebou spraviť. Cesta to rozhodne nebola ľahká. Ako som písala už predtým boli to niekoľko násobné zlyhania, nehorázny plač a čisté zúfalstvo. Presne toto ma sprevádzalo po ceste do vysnívaného cieľa. Najprv som bojovala sama, ale, keď som pochopila, že sama to nezvládam chcela som to vzdať. No a práve v tedy zasiahol sám vesmír a poslal mi tú, ktorú som tak veľmi potrebovala.

Áno, našla som svoju koučku a tam vlastne začala celá moja cesta k zmene.

Nakoniec aj tak sa hovorí, že učiteľ príde až, keď je žiak pripravený.

Ako to celé začalo a, ako som spoznala moju koučku tak o tom napíšem nabudúce.

Ale zatiaľ nezabudnite, každá cesta začína prvým krokom. Cesta k úspechu alebo naša každodenná cesta životom, vždy musíme urobiť najskôr prvý krok.